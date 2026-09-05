Украина готова не бить по Москве в течение трех суток — Зеленский

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

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Украина готова временно воздержаться от нанесения авиаударов по Москве на время переговоров представителей президента США Дональда Трампа с российской стороной.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, представители американского президента уже приступили к работе с российской стороной, а Киев, со своей стороны, готов обеспечить режим прекращения авиаударов по городам, которые будут вовлечены в переговорный процесс.

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«Только что разговаривали с представителями президента США. Они уже сегодня приступили к работе с российской стороной. С момента нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения авиаударов по городам, вовлеченным в переговорный процесс», — заявил Зеленский.

Президент уточнил, что Украина готова воздерживаться от нанесения ударов по Москве до конца понедельника, ожидая от России аналогичного шага в отношении Киева.

«С этого момента и до конца суток субботы, а также в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и мы рассчитываем, что россияне — от ударов по Киеву», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил, что Киев продолжает подготовку к дипломатическим контактам с представителями американской администрации. По его словам, план дипломатических мероприятий на воскресенье в Киеве уже утвержден, а Украина ожидает прибытия специального посланника президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

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«На дипломатическом фронте наши действия должны быть и будут стопроцентно решительными и эффективными. План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской делегации утвержден. Ждем Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору», — отметил президент.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы отдал распоряжение с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трёх суток.

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