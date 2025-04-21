Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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По словам западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией президента США Дональда Трампа, не отвечают некоторым требованиям России. Они не признают, что Россия имеет законное право контролировать четыре области в восточной части Украины, которые она якобы аннексировала, хотя они не требуют, чтобы российские военные покинули эти территории.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

О том, что США рассматривают возможность признать аннексию Крыма Россией, ранее сообщало Bloomberg.

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По данным WSJ, западные официальные лица говорят, что США также не предлагают ограничения украинских сил и не исключают военную поддержку Киева Западом или размещение там европейских войск, что является ключевым моментом преткновения с Москвой.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа предложила Украине ряд политических инициатив по завершению войны с РФ, среди которых возможно признание США аннексии Крыма РФ 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встречи официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву.