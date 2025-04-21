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Идеи США по Украине не удовлетворяют требования России: остаются спорные вопросы — WSJ
Предложение США предусматривает признание аннексии Крыма Россией и блокирование вступления Украины в НАТО, отмечает The Wall Street Journal.
По словам западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией президента США Дональда Трампа, не отвечают некоторым требованиям России. Они не признают, что Россия имеет законное право контролировать четыре области в восточной части Украины, которые она якобы аннексировала, хотя они не требуют, чтобы российские военные покинули эти территории.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
О том, что США рассматривают возможность признать аннексию Крыма Россией, ранее сообщало Bloomberg.
По данным WSJ, западные официальные лица говорят, что США также не предлагают ограничения украинских сил и не исключают военную поддержку Киева Западом или размещение там европейских войск, что является ключевым моментом преткновения с Москвой.
Напомним, администрация президента Дональда Трампа предложила Украине ряд политических инициатив по завершению войны с РФ, среди которых возможно признание США аннексии Крыма РФ 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.
Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встречи официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву.