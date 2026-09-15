Украина готова пойти на беспрецедентный шаг: Зеленский назвал условие, но согласится ли Путин - детали

Зеленский и Путин. / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп объявил о важной договоренности между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам обеих стран. Киев готов к взаимному мораторию. Впрочем, Москва молчит.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина предложила своим партнерам потенциальное соглашение, по которому ВСУ прекратят удары по российским энергетическим и другим критически важным объектам инфраструктуры. Впрочем, при условии, что партнеры Киева смогут гарантировать, что РФ ответит взаимностью на тех же условиях. По словам главы государства, Украина «ожидает конкретики» от своих партнеров по этому предложению.

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Впрочем, констатируют в Институте, российские чиновники не ответили ни на заявления Трампа, ни на заявления Зеленского.

В ISW отмечают, что Зеленский неоднократно предлагал взаимное прекращение огня, за которым Киев и Москва будут воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. В то же время, президент-диктатор России Владимир Путин до сих пор отклонил каждое предложение.

На днях представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявления Трампа 14 сентября дерзко заявил, что РФ приветствует призыв американского лидера к Украине воздержаться от ударов по дизельной инфраструктуре страны-агрессорки.

В то же время, отмечают в ISW, Песков отказался отвечать на вопросы СМИ относительно готовности России прекратить ответные удары по украинской инфраструктуре.

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«Длительные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре частично направлены на то, чтобы стимулировать Россию прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Именно это РФ последовательно делает каждую зиму в рамках своей давней кампании по деморализации украинского населения», — подытожили американские специалисты.

Энергетическое перемирие — что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие. Это произошло после того, как он призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

Зеленский ответил, что Украина готова не избивать по России. Впрочем, это произойдет, если Москва действительно прекратит атаки на энергетику, критическую инфраструктуру и транспортировку продовольствия.

Тем временем Financial Times со ссылкой на источники пишет о том, что Путин отказывается от энергетического перемирия. По информации издания, «фюрер» считает, что зимние атаки на украинскую энергосистему могут усилить давление на украинские власти и заставить Киев пойти на уступки.

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