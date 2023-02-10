Украина готова применить британские ракеты для удара по Крыму — The Times

Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира, – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для удара по Крыму, полуострову, аннексированному Россией в 2014 году, что может привести к значительной эскалации участия Запада в войне.

Об этом пишет газета The Times.

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал направить Украине больше военной помощи после визита президента Владимира Зеленского в Британию на этой неделе. Сейчас ведутся дискуссии о том, следует ли сюда включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса "земля-воздух".

Украинские источники в обороне подтвердили The Times, что Киев будет готов использовать ракеты для удара по Крыму после предупреждения украинского лидера Владимира Зеленского о том, что оружие большой дальности от западных союзников нанесет удар «вглубь оккупированных территорий».

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявлял, что государство не будет применять для ударов по территории РФ оружие большой дальности от США. Однако будет применять ее по оккупированным территориям Украины.

Заметим, что в Пентагоне сомневаются, что украинские войска смогут уволить Крым в ближайшем будущем. Читайте также:

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