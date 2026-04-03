Украина готова обсудить с Соединенными Штатами и странами Ближнего Востока свое участие в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью NewsNation.

По его мнению, сейчас нет ни одной страны, которая могла бы самостоятельно снять блокаду.

«Только совместные шаги могут дать результат. Украина имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море, несмотря на попытки России заблокировать поставки продовольствия и других товаров. Ситуация сейчас похожа, но речь идет об энергетике», — намекнул он.

На основе украинского опыта Владимир Зеленский предлагает два варианта возможного разблокирования Ормузского пролива.

Первый вариант, по его словам, заключается в дипломатическом решении, которое будет удовлетворять обе стороны конфликта, без прекращения боевых действий.

«Альтернативным шагом может быть установление одностороннего контроля над проливом, как это сделала Украина с зерновым коридором. Для этого понадобятся перехватчики, военные конвои для сопровождения судов, большая интегрированная сеть РЭБ и другие инструменты. Мы готовы помочь с этим», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский добавил, что пока никто не обращался к Украине с таким запросом.

«Мы лишь делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы», — сказал он.

