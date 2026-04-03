Украина готова присоединиться к разблокированию Ормузского пролива — Зеленский
На основе украинского опыта Владимир Зеленский предлагает два варианта возможного разблокирования Ормузского пролива.
Украина готова обсудить с Соединенными Штатами и странами Ближнего Востока свое участие в разблокировании Ормузского пролива.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью NewsNation.
По его мнению, сейчас нет ни одной страны, которая могла бы самостоятельно снять блокаду.
«Только совместные шаги могут дать результат. Украина имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море, несмотря на попытки России заблокировать поставки продовольствия и других товаров. Ситуация сейчас похожа, но речь идет об энергетике», — намекнул он.
Первый вариант, по его словам, заключается в дипломатическом решении, которое будет удовлетворять обе стороны конфликта, без прекращения боевых действий.
«Альтернативным шагом может быть установление одностороннего контроля над проливом, как это сделала Украина с зерновым коридором. Для этого понадобятся перехватчики, военные конвои для сопровождения судов, большая интегрированная сеть РЭБ и другие инструменты. Мы готовы помочь с этим», — подчеркнул украинский президент.
Владимир Зеленский добавил, что пока никто не обращался к Украине с таким запросом.
«Мы лишь делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы», — сказал он.
Блокада Ормузского пролива из-за войны в Иране — последние новости
Напомним, на фоне продолжающейся войны в Иране, которая провоцирует топливный кризис, европейские страны заявили, что готовы защищать Ормузский пролив от блокады Ирана, однако для этого есть одно главное условие.
Из-за угрозы долгого контроля Ирана над Ормузским проливом нефтяные гиганты вынуждены реанимировать сверхдорогостоящие проекты трубопроводов. Страны Персидского залива ищут способы экспорта нефти и газа в обход уязвимых морских путей.