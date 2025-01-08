Украина готова заменить Венгрию в ЕС и НАТО: МИД отреагировало на заявления Сиярто о газе

В ведомстве заявили, что основной причиной проблем на энергетическом рынке Европы была Россия.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления Венгрии о прекращении транзита российского газа и его влиянии на цены в Европе. МИД отметил, что если Венгрия решит покинуть Европейский Союз и НАТО в пользу СНГ или ОДКБ, Украина готова занять ее место.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Очередные манипулятивные заявления руководства Венгрии о том, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с государством-агрессором РФ якобы имело негативное влияние на цены для потребителей, является частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты заявили, что в заявлении от 1 января 2025 года Европейская комиссия однозначно указала, что решение Украины, которое было анонсировано заранее, не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке.

МИД подчеркнул, что основной причиной проблем на энергетическом рынке Европы была Россия.

"В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность. С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой для стабильности и мира на европейском континенте. Как следствие, эра зависимости Европы от российских энергоносителей подходит к концу", - заявили в МИД.

Министерство заявило, что государства ЕС ориентируются на расширение источников поставок энергоносителей и повышение энергетической независимости, найдя возможность получать ресурсы от США и Ближнего Востока.

"Только две из двадцати семи стран ЕС не справились с этой задачей, а теперь пытаются переложить свои проблемы с больной головы на здоровую. Кроме того, пытаясь вопреки здравому смыслу сохранить зависимость от России, они также фактически препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров", - указано в заявлении.

В ведомстве сообщили, что Украина готова заполнить свободное место в Европейском Союзе и НАТО.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, стоит начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС, а укреплять энергетическую безопасность и независимость собственной страны и граждан вместе с остальной Европой и США", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее пожаловался, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину Словакия окажется в конце цепочки поставок, а не в начале, как раньше.

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