Украина готовит формулу, содержащую все аспекты возобновления мира: детали от Зеленского

Президент отметил необходимость провести второй Саммит мира для окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября представил План победы на заседании Европейского совета. Он также заявил, что Украина готовит Формулу мира, содержащую все аспекты восстановления мира.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский призвал партнеров помочь Украине воплотить в жизнь План победы. Он отметил, что цель Плана – укрепление не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. По словам президента, "Россия пойдет на дипломатию, только когда увидит, что силой ничего не достигнет".

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Глава государства отметил необходимость провести второй Саммит мира для окончания войны. Зеленский указал, что Украина готовит Формулу мира, содержащую все аспекты восстановления мира.

"Мы уже провели четыре встречи по пунктам Формулы мира. Сегодня во Франции проходит пятая. Я благодарен Франции за ее проведение. В ноябре мы разработаем полноценный документ на основе Формулы мира и поделимся им со всеми, в том числе с россиянами, на Саммите мира", – говорится в сообщении президента.

Глава государства также отметил, что украинским военным нужно больше сил, ведь "Путин готовит подкрепление, чтобы продолжить войну, а не закончить ее".

"Путин хочет сравниться с вашими странами в производстве боеприпасов до следующего года. Он получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран. К сожалению, у нас также есть четкие разведывательные данные о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что в ноябре 2024 года будет готов текст Формулы мира. Также идет подготовка ко второму Саммиту мира.

Кроме того, 16 октября президент представил в Верховной Раде План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений.

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