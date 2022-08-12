"Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС": какую дезинформацию распространяют оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 11 августа 2022 года оккупанты распространили дезинформацию, фейк и манипуляцию.

Об этом ЦПЗ сообщает в Telegram-канале.

Дезинформация

Колобранты-«руководители» временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: «власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов на ЗАЭС, чтобы спровоцировать взрыв».

Фейк

Представитель МИД РФ Иван Нечаев заявил: «бесконтрольная накачка Киева вооружением уже привела к масштабному увеличению его контрабанды и появлению на «черном рынке»… по имеющейся информации, правоохранители стран ЕС ежемесячно изымают и возвращают в Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, которые нелегально поступают из этой страны».

Манипуляция

Минобороны заявили: «фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление украинскими националистами позиций на линии фронта».

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