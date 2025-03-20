Украина готовит перечень приоритетных объектов: Зеленский рассказал подробности о прекращении огня

Украина планирует подготовить список приоритетных объектов, на которые будет распространяться действие будущего соглашения о прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом прошел достаточно хорошо. Лидеры двух государств обсудили следующие шаги и требования по частичному прекращению огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 19 марта.

"Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы обсудили наши следующие шаги и требования относительно частичного прекращения огня", – отметил президент.

Он добавил, что сейчас, вероятно, речь идет только об "энергетической тишине", то есть о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы получили сигналы, что скорее всего речь идет об энергетической тишине, не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран. А также речь идет о гражданской инфраструктуре", — уточнил Зеленский.

При этом Зеленский обратил внимание Трампа, что "гражданская инфраструктура" – достаточно широкое понятие, поэтому Украина намерена подготовить список приоритетных объектов.

"Мы считаем гражданской инфраструктурой такие вещи, как железная дорога, а также мы будем говорить о портовой инфраструктуре. Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовим, и соответствующая техническая группа поедет. Встреча будет в ближайшие дни", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский просил Трампа об усилении ПВО Украины. Президент США согласился "поискать запасы" систем ПВО.

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