Украина готовит санкции из-за украденного зерна: Зеленский обратился к Израилю

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в порт Израиля прибыло еще одно судно с зерном, похищенным Россией на временно оккупированных территориях Украины.

По словам главы государства, судно готовится к разгрузке.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах есть деяние, влекущее юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобная ситуация не может считаться обычным бизнесом.

«Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не есть и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской земле и организует его вывоз через лиц, связанных с оккупантами.

По его словам, такие сделки нарушают законодательство самого государства Израиль.

Президент отметил, что Украина уже сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. В то же время, по его словам, дежурное судно не было остановлено.

"Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", - сообщил Зеленский.

Украина готовит санкции

Президент заявил, что Украина на основе информации от разведок готовит соответствующий санкционный пакет.

Он должен охватить как непосредственно перевозящих похищенное зерно, так и физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на этой схеме.

"Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил, что Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством.

«Мы реально работаем на то, чтобы безопасности, в том числе и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут делать шагов, ослабляющих двусторонние отношения», — подытожил президент.

Скандал с украинским зерном в Израиле

Напомним, в израильский порт Хайфа снова прибыло российское судно с партией похищенного из Украины зерна. По информации журналистов расследовательного проекта SeaKrime Центра "Миротворец", на судне "Панормитис" - более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн другого зерна. Осинтеры отмечают: есть косвенные признаки того, что весь груз вывезен из Керчи и Бердянска.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о приглашении посла Израиля Михаила Бродского в МИД для вручения ноты протеста.

Это уже второй раз, когда Израиль принимает судно с похищенным в Украине зерном. Информацию подтвердил источник издания Axios, заявив, что в этот раз Киев готов действовать более жестко. Если груз не будет отклонен, Украина задействует полный спектр дипломатических и международно-правовых мероприятий. Израиль продолжает игнорировать запросы относительно предыдущего судна, воспринимаемого как откровенная «пощечина».

Первый раз подобный инцидент произошел 16 апреля. Тогда Израиль разрешил разгрузить в своем порту и отпустил российское судно с украденным украинским зерном, несмотря на оговорки Киева.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность санкций против израильских физических и юридических лиц через сообщения о ввозе в Израиль украинского зерна, похищенного Россией с оккупированных территорий.

