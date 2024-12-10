Украина готовит следующий шаг к НАТО: Зеленский обсудит членство на международной встрече

Украина будет обсуждать гарантии безопасности до вступления в НАТО и вопросы дальнейшей военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО во время заседания новой контактной группы, которая будет работать над завершением войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время презентации результатов опроса “Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества», проведенного по заказу Центра "Новая Европа".

Жовква напомнил, что Президент Зеленский недавно объявил о создании новой контактной группы и анонсировал первое заседание с участием ряда европейских партнеров.

"Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет безусловно и вопрос, о котором мы с вами говорим, получение заявки на членство, и вопросы гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО, наряду и другими вопросами, вопросами военной поддержки Украины", – отметил Жовква.

Также он добавил, что эти темы обсуждались на недавних переговорах Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что Украина формирует перечень партнеров, которые войдут в рабочую группу для формирования общей позиции по дипломатическому завершению войны. Киев планирует в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки общей позиции" и гарантирования того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий — как на переговорах, так и на поле боя".