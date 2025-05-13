Украина готовит визит в Турцию, но Зеленский еще в Киеве: что он сказал в обращении

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

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Украинская сторона активно готовится к визиту в Турцию, где 15 мая, как ожидается, должны пройти переговоры с РФ об окончании войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении 13 мая.

Зеленский рассказал, что сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона. Это был очередной российский удар по энергетическому гражданскому объекту.

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«Россия — в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами», — сказал президент.

Он подчеркнул, что единственный, кто затягивает войну и из-за кого она продолжается — это именно Россия.

«Весь мир это понимает абсолютно. Давление необходимо. Давление, чтобы в Москве перестали думать, будто мир еще может подождать. Необходимо окончание войны — достойное и справедливое. Россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела, они прячутся. Надо решать», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, сейчас украинская команда активно готовит визит в Турцию. Он намекнул, что будет проводить переговоры только с Путиным.

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«Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня — длительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что требуются прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Потому и переговоры должны быть с ним», — говорит президент.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что летит в Турцию 15 мая, где встретится с главой Турции Эрдоганом.

Недавно в СМИ появилась информация, что Зеленский якобы уже вылетел в Турцию, но затем эту информацию опровергли.