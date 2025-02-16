Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию: ключевые темы переговоров

В следующие дни запланированы десятки встреч, которые должны подготовить визит Президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
Украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, где уже состоялась встреча с почти сотней местных предпринимателей.
Об этом сообщила первый вице-премьер, министерша экономики Украины Юлия Свириденко.
Визит направлен на укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые сферы: энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, государственно-частное партнерство и приватизационные возможности общим объемом более 500 миллионов долларов.
"В последующие дни запланированы десятки встреч, которые должны подготовить визит Президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Мы работаем над подписанием важных экономических договоров со странами региона", — отметила Свириденко.
Саудовская Аравия активно поддерживает Украину, уже выделив 500 миллионов долларов на восстановление страны. Помимо гуманитарной помощи, саудовские компании инвестируют в разные секторы украинской экономики. В частности, FAS Energy уже работает в сфере возобновляемой энергетики, а SALIC в сентябре 2023 года стала совладельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов – МХП, приобретя 12,6% акций.
"Сегодня мы видим значительный интерес к инфраструктурным и энергетическим проектам, а также к инновациям, агробизнесу и производству удобрений, в чем Саудовская Аравия имеет значительную экспертизу", — подчеркнула Свириденко.
По ее словам, результат совместных усилий уже заметен: экспорт украинских товаров в Саудовскую Аравию вырос с 291 миллиона долларов в 2023 году до 368 миллионов в 2024 году.
Украинскую делегацию также представляют министр аграрной политики Виталий Коваль, первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум, заместитель министра экономики Алексей Соболев и и.о. о. председателя Фонда государственного имущества Ивана Смачило.
Свириденко поблагодарила министра инвестиций Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха за продуктивный бизнес-форум, который может стать важным шагом для привлечения новых саудовских инвестиций в Украину.
Напомним, что в ближайшие дни официальные лица США и России встретятся в Саудовской Аравии. Цель – начать переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.
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