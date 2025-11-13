Украина готовит встречу Зеленского с президентом Польши: что будут обсуждать лидеры

Украина и Польша

Украина активно работает над организацией встречи президента Владимира Зеленского с его польским коллегой, президентом Каролем Навроцким.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии журналистам Новости.Live во время мероприятия ReBuild Ukraine, которое проходит 13-14 ноября.

По словам посла, ключевое внимание уделяется наполнению содержанием будущих переговоров, а место и дата встречи будут определены впоследствии. Василий Боднар подчеркнул, что диалог между странами «абсолютно конструктивен», а предстоящая встреча президентов охватит ряд критически важных практических вопросов:

Анализ развития торговых отношений к концу года. Усиление взаимодействия в оборонной сфере. Обсуждение программы перевооружения SAFE. Использование европейских фондов для укрепления обороноспособности как Польши, так и Украины.

«В конце года мы увидим, как развивается торговля, насколько мы сотрудничаем в оборонной сфере, насколько важна программа SAFE, об использовании средств ЕС для укрепления обороноспособности Польши и Украины. Есть очень много практичных вещей, которые нужно обсудить и специально для этого мы готовим встречу», — отметил посол.

Боднарь также прокомментировал недавнее интервью президента Навроцкого, в котором тот якобы заявлял, что Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи. Посол подтвердил, что отношения между странами «хорошие», а высказывания польского лидера назвал «таким способом передачи приглашения». Он уточнил, что официальное приглашение пока не поступало, но работа над визитом продолжается:

«На самом деле, у нас на прошлой неделе был Андрей Борисович Ермак. Мы вели переговоры с офисом президента. Мы договорились о том, что мы не работаем с [только] городским наполнением таких визитов. Затем определим место проведения такой встречи президентов. Диалог у нас абсолютно конструктивный», — заявил Боднар.

Напомним, президент Польши заявил, что отношения Варшавы и Киева должны быть «реальными», учитывая, что страны имеют общую границу и давнее взаимодействие. Впрочем, добавил Навроцкий, его страна не может являться заложником этих отношений. В то же время, говорит польский президент, у стран есть темы для обсуждений, чтобы строить все в добрососедском ключе.

Ранее Навроцкий эмоционально высказался об Украине и заявил о «недостатке благодарности».