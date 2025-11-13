ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
156
Время на прочтение
2 мин

Украина готовит встречу Зеленского с президентом Польши: что будут обсуждать лидеры

Украина готовит встречу Зеленского и президента Польши Навроцкого по обсуждению обороны и торговли.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Украина и Польша

Украина и Польша

Украина активно работает над организацией встречи президента Владимира Зеленского с его польским коллегой, президентом Каролем Навроцким.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии журналистам Новости.Live во время мероприятия ReBuild Ukraine, которое проходит 13-14 ноября.

По словам посла, ключевое внимание уделяется наполнению содержанием будущих переговоров, а место и дата встречи будут определены впоследствии. Василий Боднар подчеркнул, что диалог между странами «абсолютно конструктивен», а предстоящая встреча президентов охватит ряд критически важных практических вопросов:

  1. Анализ развития торговых отношений к концу года.

  2. Усиление взаимодействия в оборонной сфере.

  3. Обсуждение программы перевооружения SAFE.

  4. Использование европейских фондов для укрепления обороноспособности как Польши, так и Украины.

«В конце года мы увидим, как развивается торговля, насколько мы сотрудничаем в оборонной сфере, насколько важна программа SAFE, об использовании средств ЕС для укрепления обороноспособности Польши и Украины. Есть очень много практичных вещей, которые нужно обсудить и специально для этого мы готовим встречу», — отметил посол.

Боднарь также прокомментировал недавнее интервью президента Навроцкого, в котором тот якобы заявлял, что Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи. Посол подтвердил, что отношения между странами «хорошие», а высказывания польского лидера назвал «таким способом передачи приглашения». Он уточнил, что официальное приглашение пока не поступало, но работа над визитом продолжается:

«На самом деле, у нас на прошлой неделе был Андрей Борисович Ермак. Мы вели переговоры с офисом президента. Мы договорились о том, что мы не работаем с [только] городским наполнением таких визитов. Затем определим место проведения такой встречи президентов. Диалог у нас абсолютно конструктивный», — заявил Боднар.

Напомним, президент Польши заявил, что отношения Варшавы и Киева должны быть «реальными», учитывая, что страны имеют общую границу и давнее взаимодействие. Впрочем, добавил Навроцкий, его страна не может являться заложником этих отношений. В то же время, говорит польский президент, у стран есть темы для обсуждений, чтобы строить все в добрососедском ключе.

Ранее Навроцкий эмоционально высказался об Украине и заявил о «недостатке благодарности».

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie