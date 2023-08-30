Украина готовится к переговорам о вступлении в ЕС — Зеленский

Украинский президент призвал парламент поддержать законопроекты, необходимые для членства в Евросоюзе.
В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями парламента и членами правительства по поводу начала переговоров по членству в Евросоюзе.
Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 30 августа.
По его словам, на совещании с международниками шла речь о готовности Украины к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом и выполнении рекомендаций ЕС.
“Необходимые законопроекты, которые уже подготовлены и которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это обязанность”, — подчеркнул Зеленский.
Также президент сообщил об активной подготовке к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь этого года.
"Провел совещания с международниками, с нашими послами в соответствующих странах. Четко видим, с какими лидерами должны встретиться и переговорить, а также какие результаты должны принести Украине”, — сообщил украинский лидер.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сентябрь для Украины будет мощным во всех аспектах.
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