Украина готовится к переговорам о вступлении в ЕС — Зеленский

В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями парламента и членами правительства по поводу начала переговоров по членству в Евросоюзе.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 30 августа.

По его словам, на совещании с международниками шла речь о готовности Украины к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом и выполнении рекомендаций ЕС.

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“Необходимые законопроекты, которые уже подготовлены и которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это обязанность”, — подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил об активной подготовке к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь этого года.

"Провел совещания с международниками, с нашими послами в соответствующих странах. Четко видим, с какими лидерами должны встретиться и переговорить, а также какие результаты должны принести Украине”, — сообщил украинский лидер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сентябрь для Украины будет мощным во всех аспектах.

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