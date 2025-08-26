Украина готовится к переговорам с РФ: Зеленский сообщил о запланированных встречах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

На этой неделе запланированы контакты Украины со странами, которые могут стать местом проведения переговоров с россиянами. Речь идет о Турции, которая уже принимала несколько раундов украино-российских переговоров, а также страны Европы и Персидского залива.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в страну во вторник, 26 августа.

«С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну окончить. Важно, чтобы партнеры подтвердили это. И дальше все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира, прежде всего от США», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, чтобы давить на Россию, нужны новые шаги, новое давление, санкции и тарифы. И все это нужно подготовить, чтобы эффективно использовать во время переговоров.

«Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и дальше уклоняться от реальных переговоров. И это можно изменить только подлинным давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять», - подчеркнул президент.

Кроме того, сегодня стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров находились в Катаре, где встретились с министром обороны страны, шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль-Тани.

"Обсудили общие интересы в сфере безопасности и обороны, а также пути дальнейшего развития партнерства между Украиной и Катаром", - написал в своем Telegram-канале Ермак.

Напомним, посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что Анкара готова предоставить гарантии безопасности Украины и присоединиться к разминированию Черного моря и украинским территориям. При этом также не исключено участие миротворческого контингента.