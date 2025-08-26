- Дата публикации
Политика
5740
2 мин
Украина готовится к переговорам с РФ: Зеленский сообщил о запланированных встречах
Украина готова к «максимально эффективному» завершению войны, но для этого требуется давление на РФ, что зависит прежде всего от воли мировых лидеров
На этой неделе запланированы контакты Украины со странами, которые могут стать местом проведения переговоров с россиянами. Речь идет о Турции, которая уже принимала несколько раундов украино-российских переговоров, а также страны Европы и Персидского залива.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в страну во вторник, 26 августа.
«С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну окончить. Важно, чтобы партнеры подтвердили это. И дальше все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира, прежде всего от США», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, чтобы давить на Россию, нужны новые шаги, новое давление, санкции и тарифы. И все это нужно подготовить, чтобы эффективно использовать во время переговоров.
«Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и дальше уклоняться от реальных переговоров. И это можно изменить только подлинным давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять», - подчеркнул президент.
Кроме того, сегодня стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров находились в Катаре, где встретились с министром обороны страны, шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль-Тани.
"Обсудили общие интересы в сфере безопасности и обороны, а также пути дальнейшего развития партнерства между Украиной и Катаром", - написал в своем Telegram-канале Ермак.
Напомним, посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что Анкара готова предоставить гарантии безопасности Украины и присоединиться к разминированию Черного моря и украинским территориям. При этом также не исключено участие миротворческого контингента.