Украина готовится к первым послевоенным выборам: лишат ли беженцев права голоса
Ольга Айвазовская назвала главные риски для легитимности предстоящего избирательного процесса.
Сегодня, 8 января, прошло второе заседание рабочей группы по подготовке выборов в военный или послевоенный период.
Об этом заявила глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
Группа разделилась на 7 тематических подгрупп и на 30 января каждая должна наработать предложения по:
администрирование и инфраструктура;
критерии безопасности возможности проведения выборов;
права военнослужащих;
ВПЛ, оккупированные и прифронтовые территории;
голосование граждан за границей;
информационное обеспечение и агитация;
международные обязательства — евроинтеграционный блок законов.
По ее словам, на заседании сошлась на том, что выборы во время военного положения проводить нельзя. Также не стоит объединять послевоенные выборы с референдумом.
Голосование для граждан за границей
Айвазовская прокомментировала отдельные настроения в обществе, что у украинцев, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения, особенно мужчин, нужно забрать право голоса. Потому что они якобы потеряли связь с украинской жизнью и не страдают под обстрелами, могут оказаться в пелене российской и иностранной пропаганды и среди них очень много уклоняющихся мужчин.
«Если предоставлять право голоса избирателям по уровню страданий под обстрелами и вкладу в защиту интересов государства и общества, то жителям Херсона, Харькова, Запорожья, Одессы и Сум сегодня нужно раздать по 3 голоса, а Ужгороду предоставить 0,5, так как они недостаточно поражены последствиями войны», — отмечает она.
По ее словам, это путь общественного раскола.
Айвазовская отмечает, что военные должны быть защищены в реализации их активного и пассивного избирательного права, а женщины с детьми не нести наказание из-за бегства от войны или недобросовестных мужчин, которые есть как в Украине, так и за рубежом.
Угрозы фальсификации на участках за рубежом
Айвазовская предупредила, что если государство будет игнорировать голосование за границей, потому что есть очевидный факт не пропорциональности потребностей и пропускной способности по участкам количества избирателей, это будет сознательное противодействие.
По ее мнению, именно так можно создать расколы и общественное напряжение, а такой соблазн фальсификаций результатов выборов и низкую явку, которая снизит легитимность.
«Государство не может сужать уже имеющиеся права, а вот бездействие и 4 участка на 500 000+ избирателей будет сознательным бездействием. Все эти избиратели будут в списках в Украине, а явка будет считаться вместе с ними. Также там гипотетическим инсайдерам будет известно, где именно избирателей нет фактически, за них можно проголосовать. Разве этот риск также должны связывать с этой проблемой», — пояснила глава «Опоры».
Ранее президент Зеленский заявил, что готов к выборам во время войны, но при условии.