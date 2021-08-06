Украина готовится к саммиту первых леди и джентльменов: Зеленская рассказала, кто подтвердил участие и о чем будут говорить

Некоторые участники саммита первых леди и джентльменов подсоединятся дистанционно.
На первом Киевском саммите первых леди и джентльменов, который состоится ко Дню Независимости Украины 23 августа, обсудят здравоохранение, образование, равные возможности и постковидную реальность.
Об этом первая леди, супруга президента, Елена Зеленская, рассказала в интервью журналу "Фокус".
По ее словам, в связи с пандемией часть гостей будут присутствовать физически, часть присоединится онлайн, несколько запишут видеообращение о намерении присоединиться в будущем.
"Думаю, коллеги из стран Балтии: точно будут Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций", — заявила она.
Зеленская объяснила, что ее инициатива заключается в том, чтобы создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах. Актуальной темой будет постковидная реальность.
"Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы — здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях", — подытожила она.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.
Между тем, в МВД сообщили, что ко Дню Независимости Украины с 21 августа правоохранителей переведут на усиленный режим работы. Средства безопасности будут беспрецедентными.