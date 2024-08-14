Украина готовится к "торгам" с Трампом, захватывая Курскую область — FT

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает "за одну ночь" закончить войну в Украине, что вызывает беспокойство в Киеве.

Украина готовится к "торгам" с вероятным президентом США Дональдом Трампом, захватывая российские земли в Курской области.

Об этом пишет Financial Times.

"Россия принесла войну другим, а теперь возвращается домой", – такими словами президент Владимир Зеленский впервые прервал молчание и косвенно подтвердил вторжение ВСУ в российскую Курскую область.

Украинский президент назвал лишь одну цель наступления своей армии: создать буферную зону в приграничной области, которую россияне использовали для ударов по Сумской области.

Неясность по поводу стратегических целей первого вторжения на российскую территорию после Второй мировой войны имеет смысл — это заставляет врага биться в догадках.

"Неопределенность – лучший способ не загнать себя в угол, если события развиваются не так, как планировалось", – говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований, являющийся частью Департамента военной политики Украины.

Аналитики по обороне, украинские солдаты и даже диктатор Владимир Путин предложили собственные объяснения операции:

увести российские войска от фронта, где украинские войска медленно теряют позиции;

восстановить веру в наступательную способность Украины;

использовать территорию России как рычаг влияния на любые переговоры с Москвой.

Вторжение в Курскую область как "разменная монета" в будущих переговорах – самая убедительная стратегическая цель Украины. Ее озвучивал и сам Путин. Но эта цель также является самой опасной.

Киев знает, что на него будут давить, чтобы вести переговоры о прекращении войны, особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре. Дипломатично, Украина пыталась выступить на передний план, продвигая собственную формулу мира и обещая международную мирную конференцию с приглашением России.

Трамп хвастался, что "за одну ночь" принесет мир в Украину. Никто не знает, как. Но несколько его бывших чиновников и советников предположили, что "мир Трампа" может включать территориальные уступки в обмен на значительные гарантии безопасности Запада.

Киев и многие его европейские союзники обеспокоены тем, что администрация Трампа принуждает Украину к несправедливому и нестабильному миру под угрозой прекращения поставок вооружения США.

Но при нынешнем уровне военной поддержки Запада – и внутренней мобилизации ресурсов по Украине – Киеву не хватает сил для победы. Похоже, что Европа все еще не желает активизироваться. И хотя есть "признание", что европейцы должны будут сделать больше для вооружения Украины, нет "существенного обсуждения вариантов", говорит высокопоставленный европейский чиновник.

Большинство западных столиц заявляют, что хотят, чтобы Киев имел сильнейшую позицию для переговоров. До наступления на Курск на прошлой неделе у Украины было немного вариантов попасть туда в краткосрочной перспективе. На восточном фронте она теряет позиции. Позиции России, кажется, укрепились на юге, хотя контролируемый Россией Крым выглядит все более уязвимым. Теперь у Киева может быть русская земля для обмена.

Это может понравиться украинской общественности, которая все больше открыта для урегулирования конфликта путем переговоров с Россией, но все еще в значительной степени против территориальных уступок.

Но если Киев хочет обменять землю, которую он захватил в России, он должен удержать ее – и цена этого может оказаться слишком высокой. Вторжение Украины нужно будет поддерживать сложной операцией логистики, а также ротацией войск и резервами, недостающими на востоке.

Украинские военные и западные аналитики обеспокоены тем, что опрокидывание ограниченных ресурсов на Курск усложнит Украине удержание стратегически важных позиций в Донецке. В последние дни российские продвижения там продолжаются. Киев рискует по политическим соображениям переусердствовать в своем новом наступлении, как это было в прошлом году во время обреченной обороны Бахмута.

"Чего может достичь Украина, если потратит больше живой силы и техники, чтобы взять больше пограничных сел на Курском направлении? От простого контроля над большим количеством земли можно извлечь ограниченную пользу", — пишет финский аналитик Эмиль Кастехельми на X.

Похоже, Зеленский считает, что достижения стоят риска. Многое, говорит Белесков, будет зависеть от масштаба ответа России на вторжение. Зеленский оставляет свои варианты и цели открытыми.

Напомним, президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.