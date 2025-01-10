Украина готовится к визиту Келлога: в МИД назвали причины переноса поездки

По словам Георгия Тихого, украинская сторона хочет начать обсуждение мира с Китом Келлогом как можно скорее после инаугурации Трампа.

Кит Келлог, которого Трамп должен официально назначить спецпредставителем по Украине сразу после инаугурации, перенес свой визит в Киев исключительно по юридическим причинам. К политике это решение не имеет отношения.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве в пятницу, 10 января.

"Что касается визита генерала Келлога: я предпочел бы, чтобы его команда комментировала даты визита. Могу лишь сказать, что подготовка визита продолжается, он должен состояться", — отметил Тихий.

Представитель МИД отметил, что нет никаких политических причин, которые помешали Келлогу приехать в Украину до инаугурации Трампа, как было анонсировано ранее.

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"Единственные причины, по которым визит состоится после инаугурации 20 января, это сугубо юридические моменты", – объяснил Тихий.

По его словам, Украина считает визит спецпредставителя Трампа очень важным и, со своей стороны, продолжает подготовку к его встрече.

"Мы хотим как можно быстрее после инаугурации начать диалог с Келлогом по важнейшим вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", – подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, по мнению Михаила Подоляка, тот факт, что Келлог перенес свой визит в Украину, однозначно является положительным сигналом. Советник главы ОПУ считает, что у Трампа наконец-то погружаются в аналитику и разведданные, чтобы понять, что это за война продолжается в Украине.

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