Украина готовится к встрече лидеров по миру: Зеленский сообщил о специальном формате

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсивных дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны и достижение продолжительного мира. По его словам, в настоящее время ведется ряд ключевых переговоров с партнерами из Европы и США.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и гарантирования независимости Украины при любых обстоятельствах", - подчеркнул Зеленский.

Реклама

В графике главы государства переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также контакты с лидерами Франции и Италии. Кроме того, по поручению президента состоится специальный формат общения на уровне советников по национальной безопасности.

Отдельно Зеленский отметил, что после вчерашнего совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами он пообщался с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

По его словам, три приоритета неизменны: прекращение огня со стороны России, согласование формата лидерской встречи для достижения длительного мира и долгосрочные гарантии безопасности — совместно с Европой и США.

"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное - чтобы Россия, начавшая эту войну, действительно предпринимала шаги для прекращения агрессии", - заявил президент.

Реклама

Он также подчеркнул, что мир обладает не только политической волей, но и действенными механизмами давления на агрессора. Зеленский поблагодарил всех, кто настроен на справедливое завершение войны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным после "очень хороших разговоров", состоявшихся между сторонами.