- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 730
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина готовится к встрече Зеленского с Путиным: подробности заявления МИД
Украина также настаивает на вовлечении США и Европы в мирный процесс.
Украина активно прорабатывает возможность встречи президента Владимира Зеленского с кремлевским руководителем Владимиром Путиным.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает корреспондент ТСН.
Украина работает над своим видением и скоро передаст свои предложения России. Если обе стороны найдут компромисс, следующим этапом станет организация встречи глав государств, отметил Сибига.
По его словам, Украина рассматривает возможность проведения этой встречи в расширенном формате и стремится привлечь более широкий международный спектр партнеров.
«Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных предстоящих переговоров обязательно должна быть Европа», — подчеркнул глава МИД.
Сибига добавил, что дипломатический трек остается одним из приоритетных направлений во внешней политике Украины, но каждый шаг к мирному урегулированию должен базироваться на четких условиях, не вредящих суверенитету государства.
Напомним, Россия готова передать Украине проект документа о мирном урегулировании, как только закончится обмен пленными.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ «активно работает» над проектом документа, в котором будет содержаться изложение условий для достижения устойчивой договоренности по мирному урегулированию войны в Украине.