Украина готовится к встрече Зеленского с Путиным: подробности заявления МИД

Андрей Сибига / © Getty Images

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Украина активно прорабатывает возможность встречи президента Владимира Зеленского с кремлевским руководителем Владимиром Путиным.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает корреспондент ТСН.

Украина работает над своим видением и скоро передаст свои предложения России. Если обе стороны найдут компромисс, следующим этапом станет организация встречи глав государств, отметил Сибига.

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По его словам, Украина рассматривает возможность проведения этой встречи в расширенном формате и стремится привлечь более широкий международный спектр партнеров.

«Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных предстоящих переговоров обязательно должна быть Европа», — подчеркнул глава МИД.

Сибига добавил, что дипломатический трек остается одним из приоритетных направлений во внешней политике Украины, но каждый шаг к мирному урегулированию должен базироваться на четких условиях, не вредящих суверенитету государства.

Напомним, Россия готова передать Украине проект документа о мирном урегулировании, как только закончится обмен пленными.

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ «активно работает» над проектом документа, в котором будет содержаться изложение условий для достижения устойчивой договоренности по мирному урегулированию войны в Украине.