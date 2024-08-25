Украина хочет бить ракетами по РФ, чтобы склонить Кремль к переговорам — The Guardian

Украина хочет получить от стран Запада разрешение наносить удары дальнобойщики ракетами по территории РФ для того, чтобы склонить Кремль к переговорам о прекращении боевых действий.

Об этом пишет издание The Guardian.

В статье указывается, что в Киеве рассчитывают, что использование указанных англо-французских ракет в демонстрационной атаке покажет Кремлю, что объекты в Москве могут быть уязвимыми для ракетных ударов.

Украинский чиновник заявил журналистам, что в Кремле согласятся на реальные переговоры только тогда, когда поймут, что опасность угрожает непосредственно Москве и Санкт-Петербургу. Такая стратегия рискованна, поэтому ее не поддерживает Вашингтон.

"Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, в то время как ее армия борется на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контрнаступлении", — пишет издание.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости заявил, что Россия получит ответ за ракетные удары по гражданскому населению.

"Наш враг также будет знать, что означает украинское возмездие. Достойный, симметричный и дальновидный. Он будет знать, что рано или поздно украинский ответ дойдет до любой точки Российской Федерации, которая является источником опасности для жизни нашего государства и нашего народа", — сказал он. президент.

По мнению журналистов, это демонстрирует, что в Киеве считают, что демонстрация силы может побудить Москву пойти на диалог.

"Ракеты Storm Shadow были разработаны преимущественно в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Однако некоторые компоненты ракеты поставляют США, поэтому Белый дом также должен дать согласие на их использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта", — пишет The Guardian.

Хотя можно утверждать, что атаки с беспилотников являются заменой. В Киеве считают, что, показав России, что она может нанести ракетный удар вглубь страны, это может побудить Кремль к переоценке своих действий. Однако мало кто верит, что президент Владимир Путин заинтересован в прекращении боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в США до сих пор спорят о наступлении Украины в Курской области РФ.

Кроме того, мы также информировали, что президент Чехии сделал неоднозначное заявление по поводу переговоров Украины и РФ.

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