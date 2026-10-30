Украина хочет как можно быстрее провести переговоры с США и Россией: что известно о дате встречи

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

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Украина хотела бы провести следующую трехстороннюю встречу с США и Россией как можно скорее, желательно уже в ноябре. Однако конкретной даты переговоров в Абу-Даби пока нет. На сроки влияют позиция американской стороны и ситуация на Ближнем Востоке, которая может сказаться на выборе места проведения встречи.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга 30 октября, сообщает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.

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Когда могут состояться переговоры в Абу-Даби

По словам Тихого, российская сторона ранее заявляла, что трехсторонняя встреча должна пройти после промежуточных выборов в США. Поэтому именно этот период следует рассматривать как ориентир для согласования даты.

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«Мы бы хотели очень провести как можно быстрее в ноябре эту встречу и готовы к ней. К ней готовимся», — отметил представитель МИД.

В то же время у украинской стороны пока нет подтверждения относительно отдельного разговора государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой после контактов американских представителей с россиянами.

Тихий также заявил, что в украинском внешнеполитическом ведомстве не ожидают конкретных результатов от встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с партнерами по G20 в США. В то же время, партнеры заверили Киев, что передадут российскому представителю все необходимые сигналы от Украины.

Какую роль в переговорах отводят Европе

Отдельное внимание на брифинге Тихий уделил участию европейских стран в мирном процессе. По его словам, даже если трехсторонние переговоры пройдут без непосредственного участия европейцев за столом, Украина будет координировать с ними позиции и информировать о ходе встреч.

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Это особенно важно для обсуждения гарантий безопасности, возможного прекращения огня и долгосрочной защиты Украины. Европейские государства могут стать частью таких механизмов, в частности, в рамках Коалиции желающих, НАТО или других форматов. Также без их участия невозможно полноценно обсуждать вопросы восстановления.

Тихий отметил, что Украина не настаивает на конкретном формате европейского представительства. Главное, чтобы он охватывал все европейское сообщество и имел соответствующий мандат.

«Мы не хотим, чтобы вопрос Украины или вопрос поддержки Украины, мирных усилий, был разъединяющим. Это должен быть вопрос, объединяющий Европу, а не разъединяющий», — пояснил спикер МИД.

Он добавил, что европейские партнеры должны самостоятельно определить, кто именно будет представлять их в этом процессе. В то же время прорабатываются контакты в разных форматах, включая E3 и E5.

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Переговоры по Украине — как Киев пытается привлечь к ним Европу

Украина стремится к тому, чтобы предстоящая встреча с представителями США и России стала не просто очередным раундом дипломатических контактов, а шагом к конкретным договоренностям о прекращении войны. Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев готов обсуждать прекращение огня, в частности, в энергетической сфере и на море, а также гуманитарные вопросы. В то же время, президент подчеркивал, что следующим шагом должны стать переговоры на уровне лидеров , ведь именно они могут принимать ключевые политические решения.

Однако договоренности между Киевом, Вашингтоном и Москвой без участия европейских партнеров не разрешат все вопросы будущей безопасности. Европа должна играть важную роль в гарантиях для Украины, контроле соблюдения возможного перемирия и послевоенном восстановлении. Поэтому в ЕС обсуждают возможность присоединиться к переговорному процессу и определить, кто именно будет представлять европейские страны. Киев, со своей стороны, отмечает: участие Европы должно объединять союзников, а не создавать между ними новые противоречия.

Пока формат предстоящих переговоров остается неопределенным, европейские лидеры пытаются влиять на дипломатический процесс и через прямые контакты с Москвой. В конце октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере побеседовали с Владимиром Путиным, предварительно согласовав свои действия с украинской стороной. После разговора они обсудили с Зеленским вопрос о прекращении российских ударов по энергетике. Эти контакты стали еще одним свидетельством того, что европейские партнеры стремятся быть не сторонними наблюдателями, а участниками поиска путей завершения войны.

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