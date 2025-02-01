Украина хочет конфисковать замороженные активы России: поможет ли Трамп

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Киев активизировал усилия, чтобы получить доступ к сотням миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Украинские чиновники, которые занимаются этим вопросом, говорят, что не знают, какая позиция новой администрации по вопросу конфискации, но некоторые представители предыдущей администрации ее поддержали. Некоторые из более агрессивных союзников Украины в Европе, в частности с главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас, также поддерживают этот шаг, но поддержка самого Трампа рассматривается как ключевая", – пишет издание.

Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, сказал, что украинские чиновники пытались апеллировать к Трампу, предлагая использовать деньги для покупки американского оружия.

"Это очень четкая услуга за услугу. И они бы хотели, чтобы Трамп принял этот аргумент и, по сути, сказал европейцам: "Послушайте, если вы хотите, чтобы я продолжал поставлять Украине оружие, ну, давайте купим его за счет российских активов", — отметил он.

Напомним, депутаты парламента Великобритании считают, что Соединенное Королевство должно передать Украине замороженные активы России. В письме, опубликованном 6 января британским изданием The Times, политики утверждают, что правительство должно выяснить, как легально перечислить 300 миллиардов долларов из замороженных в разных странах резервов Центробанка России в Украину. Они добавляют, что перевод как минимум 25,5 миллиардов фунтов стерлингов, хранящихся на счетах Великобритании, станет "четким сигналом" о стратегической решительности и сможет предотвратить будущие конфликты.

В настоящее время Великобритания владеет самым большим количеством замороженных российских резервов за пределами ЕС.

Замороженные активы – это комбинация пакетов акций компаний и наличных денег, хранящихся на банковских счетах. Страны G7 уже обязались предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет возвращаться с процентов от замороженных активов. В то же время, западные политики считают, что передача активов Киеву сама по себе будет связана с юридическими проблемами.

Деньги, замороженные преимущественно в Европе, приносят несколько миллиардов долларов прибыли в год. Но это — капля в море для Украины, которой нужны десятки миллиардов не только на военные, но и на социальные расходы, а также на восстановление разрушений, вызванных Россией своим вторжением.