Украина хочет на 10 лет сохранить 800-тысячную армию: AFP раскрыло детали переговоров в Абу-Даби

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Абу-Даби 11 ноября — второй день переговоров между Украиной, США и Россией по поводу завершения войны и новой системы безопасности Европы. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость гарантий безопасности для Украины. По данным источников, Киев стремится по крайней мере на 10 лет сохранить 800-тысячную армию.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

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Первая встреча в ОАЭ 10 ноября длилась несколько часов. Стороны стремились продвинуться по вопросу завершения войны в Украине. Кроме того, по данным американской стороны, переговоры касаются создания новой системы безопасности с привлечением европейских стран.

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Представитель США, зять президента Джаред Кушнер сообщил участникам переговоров, что американской стороне удалось «сократить разногласия» между Украиной и Россией. В то же время он не раскрыл подробности по достигнутых договоренностях. Кушнер также выразил надежду на дальнейшее продвижение к «разрешению» самого масштабного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Как Зеленский оценил переговоры в Абу-Даби

Выступая в Копенгагене 10 ноября, Зеленский охарактеризовал переговоры как «конструктивные и содержательные». По словам главы государства, украинская команда проинформировала его о ходе обсуждения гуманитарных вопросов и гарантий безопасности.

Отвечая на вопрос о том, изменили ли Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф свой подход к мирному процессу, Зеленский сказал: «Я вижу перемены. Я очень доволен тем, что слышу».

Украинский президент также отметил, что в ходе переговоров в Абу-Даби стороны работают над «масштабным обменом пленными». По его словам, представители США должны посетить Россию, чтобы продолжить переговоры по этому вопросу.

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Государственный секретарь США Марко Рубио, находясь в Париже, назвал переговоры на этой неделе «очень продуктивными». Он также заявил, что в дальнейшем к процессу должны присоединиться европейские страны, «так как они являются частью решения этой проблемы».

Зеленский со своей стороны отметил, что Европе «время» определится с представителем, который будет участвовать в переговорах.

Новая система безопасности Европы — что беспокоит ЕС и Украину

Европейские страны выражают обеспокоенность предложением президента США Дональда Трампа договориться с Россией о пересмотре послевоенной архитектуры безопасности на континенте. Отдельные опасения касаются возможного давления Вашингтона на Киев с целью заставить Украину согласиться с условиями, которые фактически будут означать поражение.

Кушнер заявил, что США стремятся «создать новую систему» безопасности с участием Украины, России и Европы, которая обеспечит «десятилетия, если не столетия, мира».

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Ранее Москва также заявляла о приоритетности пересмотра европейской системы безопасности. В частности, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выдвинула западным государствам ультиматум с требованием отвести военные силы из Восточной Европы.

Украина в свою очередь призвала не допустить сценария «Ялта 2.0», имея в виду возможное разделение Европы между западными государствами и Россией по аналогии с договоренностями после Второй мировой войны. В то же время, в Евросоюзе подчеркнули, что вопрос европейской безопасности можно будет предметно обсуждать только после прекращения огня.

«Путин хочет возвращения СССР», — сказал Зеленский датским СМИ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно отвергал более широкие предложения по прекращению огня и заявлял о намерении продолжать наступательные действия в Украине.

О серьезности намерений Москвы добиться пересмотра многолетней системы безопасности в Европе, в частности, может свидетельствовать включение в российскую делегацию дипломата Сергея Рябкова. До начала полномасштабной войны именно он озвучивал требования Кремля по отводу сил НАТО из Восточной Европы.

По словам источника AFP в российской делегации, урегулирование войны является «лишь одним из пунктов повестки дня». В то же время, основной целью Москвы, по его словам, остается пересмотр вопросов безопасности «для всего континента».

Главные задачи Украины — прекращение огня и получение надежных гарантий безопасности

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров перед началом переговоров 10 ноября провел встречи с представителями США, европейскими чиновниками, а также представителями Евросоюза и НАТО. К переговорному процессу также присоединился главнокомандующий силами США и НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Европейские государства, Украина, США и Альянс в совместном заявлении подтвердили свою «общую приверженность сильной европейской архитектуре безопасности после войны».

По словам Умерова, главными задачами Киева остаются достижение прекращения огня и получение надежных гарантий безопасности.

«Наши люди ждут завершения этой войны», — подчеркнул он.

Во время встречи в Париже главы МИД Украины и Франции положительно оценили американские усилия по достижению частичных перемирий. По их мнению, такие договоренности могут стать первым шагом к полному и безусловному прекращению огня.

Украина рассчитывает на 10 лет помощи для содержания 800-тысячной армии

В то же время, Киев настаивает на гарантировании долгосрочной поддержки украинских Сил обороны после завершения войны.

Как сообщил AFP высокопоставленный украинский источник, Украина рассчитывает минимум на 10 лет финансовой помощи для содержания армии численностью 800 тыс. военнослужащих. Такая армия, по замыслу Киева, должна быть способна оградить страну от возможного нового нападения России.

Переговоры в Абу-Даби — что пошло не так, ультиматум от России

К слову, издание Le Monde пишет, что первый день мирных переговоров между Украиной и РФ в Абу-Даби не дал результатов из-за отказа Москвы от прекращения огня. Основное различие состоит в подходах: Украина и Европа требуют сначала остановить боевые действия и предоставить Киеву гарантии безопасности, в то время как США продвигают идею новой европейской архитектуры безопасности с учетом интересов РФ и возможным экономическим сближением с ней.

Европейские партнеры опасаются чрезмерных уступок Кремлю, а Москва вообще выступает против участия Европы в переговорах.

Согласно отчету аналитиков ISW, Россия настаивает, что сначала нужно согласовать новую архитектуру европейской безопасности, и только потом урегулировать войну в Украине. Такая позиция противоречит заявлениям Кушнера о сохранении суверенитета государств и ведущей роли НАТО.

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