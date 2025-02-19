Украина хочет получить разрешение на производство ракет для системы Patriot — Зеленский

Украина готова готовить своих людей и не нуждается непосредственно в иностранных войсках на своей территории. Однако для эффективной обороны важно получить лицензии на производство ракет для систем ПВО, таких как Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 19 февраля.

"У нас есть свои люди, мы их подготовим, поэтому для нас даже не стоит вопрос о войсках непосредственно в Украине. Но можно получить лицензии, даже не ракеты, а лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Я знаю, что мы каждый день считаем, извините, когда в 3-4-5 утра, когда командующий мне звонит и говорит: "Мы возле этого города, я сейчас не хочу говорить, какое это город, но вот под этим городом у нас нет ракет для Patriot. Все, мы исчерпали, я это понимаю". Я спрашиваю, что происходит? Он отвечает:" Сейчас есть восемь ракет на подходе, но у нас нет ракет для Patriot". Я думаю, что это неправильно", — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и системе Patriot, ведь разговоры о помощи затягиваются. Он подчеркнул, что еще во время избирательной кампании обращался в США с просьбой разблокировать пакет помощи и помочь Украине даже если это не предполагает военной поддержки или НАТО.

"Это, собственно, те вещи, которые заставляют нервничать всех. И именно поэтому, когда мы говорим о чем-то таком большом, я говорил представителям Соединенных Штатов, что вы действительно можете предоставить с точки зрения гарантий безопасности. Вы не хотите отправлять войска. Вы не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot? Да, но сначала мы хотим, а потом завтра и так далее, послушайте, это такая продолжительная беседа, слишком продолжительная, и если действительно президент Трамп на это рассчитывает, я говорил об этом с самого начала, еще когда, еще во время избирательной кампании, я говорил, что мы рассчитываем на вашу политику, разблокируйте пакет, помогите нам", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из украинских компаний наладила производство защитных панцирей для ЗРК Patriot. Ранее компания производила бронезащиту для танков Т-64, Т-72, M1 Abrams, БМП Bradley и готовится к интеграции на Leopard 2. Военные уже получили более 300 таких экранов.

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