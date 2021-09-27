Украина хочет провести встречу лидеров Нормандской четверки еще до конца каденции Меркель

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, сейчас идут переговоры о новой встрече лидеров государств Нормандского формата.

Украина хочет провести встречу лидеров Нормандской четверки еще до завершения каденции действующей канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она очень много для этого сделала. И мы имеем сегодня только двух свидетелей (в Нормандском формате — ред.) из четырех лидеров государств (Ангела Меркель и Владимир Путин — ред.), которые присутствовали при подписании Минских договоренностей. Поэтому важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время", — сказал Ермак.

По его словам, консультации по этому вопросу продолжаются. Руководитель ОП отметил, что несколько дней назад Берлин посещал Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там он проводил раунд переговоров и консультаций с представителями Германии и Франции по этому вопросу.

Отметим, что Ангела Меркель останется канцлером Германии, пока не будет сформирована новая коалиция и Бундестаг не изберет нового канцлера. Политические консультации в ФРГ могут продолжаться до Рождества.

Ранее Андрей Ермак рассказал, что Украина хочет вынести вопрос запуска "Северного потока-2" на Нормандский формат.

Кто является потенциальным следующим канцлером Германии, читайте по этой ссылке.

Напомним, что в воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы, после которых страна получит нового канцлера.

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