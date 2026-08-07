Украина хочет расширить возможности Starlink: Федоров заявил, что продолжает переговоры с Маском

Михаил Федоров / © Getty Images

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что находится на связи с американским предпринимателем, владельцем компании SpaceX Илоном Маском.

Об этом Федоров сообщил в эфире YouTube-канала Сергея Стерненко.

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Во время разговора его спросили, продолжаются ли консультации по использованию Starlink для противодействия российским пусковым установкам баллистических ракет. Чиновник подтвердил, что такая работа ведется.

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Да, информация была публичная. Мы в коммуникации с Маском, в последний раз общались несколько дней назад. Это сложная задача сейчас, как добиться результата, которого нам нужно добиться в этой коммуникации», — сказал Федоров.

Он отметил, что это уже не первый случай, когда Киев ведет диалог с Маском по использованию Starlink в войне.

По словам Федорова, предварительные переговоры принесли практический результат: тогда удалось добиться ограничения доступа российских военных к спутниковой сети Starlink на временно оккупированных территориях Украины.

Он напомнил, что использование этой системы оккупационными войсками, в частности, для работы ударных беспилотников, создавало серьезные риски для украинских сил обороны.

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По словам Федорова, диалог с Маском продолжается, однако детали переговоров пока не разглашают.

«Не могу говорить все детали, но сделаем все, чтобы достичь результата», — отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, что российская армия получала терминалы Starlink из-за контрабанды, а не непосредственно от компании.

Мы ранее информировали, что российские кафиры резко увеличили количество комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия терминалам Starlink.

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