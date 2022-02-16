Украина хочет увидеть перспективу членства в НАТО на саммите в Мадриде – Стефанишина

Представительница правительства отметила, что, конечно, в этот же день Украина не станет членом Альянса.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года наше государство хочет увидеть перспективу своего членства в Альянсе.
Об этом Стефанишина сказала во время телемарафона по случаю Дня Единения в среду, 16 февраля.
"Готовясь к мадридскому саммиту НАТО, который состоится уже в июне этого года, Украина поставила очень простое условие странам НАТО. Конечно, мы понимаем, что членом НАТО в этот день мы не станем, но утверждая стратегию на следующие 10 лет, каким видит себя НАТО, какой НАТО видит безопасность, мы хотим видеть там перспективу членства", – сказала вице-премьер.
Она добавила, если там не будет такого "жесткого вординга", то "это, по нашему мнению, и будут те юридические гарантии, которые требует Россия (по невступлению Украины в НАТО – ред.)".
"Поэтому наша позиция однозначна, она жесткая. И это заставляет тех же международных партнеров быть более гибкими в своих диалогах с Россией, и более жесткими в этих диалогах. Потому что есть понимание, что Украина не пойдет ни на какие уступки", — сказала Стефанишина.
Напомним, 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по поводу перспективы членства Украины остается неизменным, несмотря на угрозу возможного нападения России. По словам Столтенберга, двери НАТО для будущего членства Украины остаются открытыми.