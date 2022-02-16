Украина хочет увидеть перспективу членства в НАТО на саммите в Мадриде – Стефанишина

Представительница правительства отметила, что, конечно, в этот же день Украина не станет членом Альянса.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года наше государство хочет увидеть перспективу своего членства в Альянсе.

Об этом Стефанишина сказала во время телемарафона по случаю Дня Единения в среду, 16 февраля.

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"Готовясь к мадридскому саммиту НАТО, который состоится уже в июне этого года, Украина поставила очень простое условие странам НАТО. Конечно, мы понимаем, что членом НАТО в этот день мы не станем, но утверждая стратегию на следующие 10 лет, каким видит себя НАТО, какой НАТО видит безопасность, мы хотим видеть там перспективу членства", – сказала вице-премьер.

Она добавила, если там не будет такого "жесткого вординга", то "это, по нашему мнению, и будут те юридические гарантии, которые требует Россия (по невступлению Украины в НАТО – ред.)".

"Поэтому наша позиция однозначна, она жесткая. И это заставляет тех же международных партнеров быть более гибкими в своих диалогах с Россией, и более жесткими в этих диалогах. Потому что есть понимание, что Украина не пойдет ни на какие уступки", — сказала Стефанишина.