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Политика
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Украина хочет возобновить переговоры с США: Сибига сделал заявление

Украина и США могут возобновить трехсторонние мирные переговоры.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США и готова к встрече президента с премьер-министром Венгрии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что важно сохранить темп мирного процесса и вовлечь в него США.

«Мы заинтересованы в восстановлении трехстороннего переговорного формата и поддержании динамики мирного процесса с привлечением США», — отметил Андрей Сибига.

Министр также подтвердил, что Украина готова к встрече президента с премьер-министром Венгрии. По его словам, сейчас стороны согласовывают графики.

«Мы готовы к такой встрече, нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то состоится», — добавил глава МИД.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, в Кремле снова демонстрируют собственную дерзость и выдвигают условия для мирных переговоров о завершении войны против Украины. В Москве заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации.

Ранее американский президент Дональд Трамп 11 октября объявил «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны уже согласились ее придерживаться.

В свою очередь, в Кремле дерзко отвергли инициативу Трампа. В Москве дерзко заявили, что не собираются давать Киеву «отдых», а потому будут продолжать достигать своих целей.

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