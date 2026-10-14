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Украина хочет возобновить переговоры с США: Сибига сделал заявление
Украина и США могут возобновить трехсторонние мирные переговоры.
Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США и готова к встрече президента с премьер-министром Венгрии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что важно сохранить темп мирного процесса и вовлечь в него США.
«Мы заинтересованы в восстановлении трехстороннего переговорного формата и поддержании динамики мирного процесса с привлечением США», — отметил Андрей Сибига.
Министр также подтвердил, что Украина готова к встрече президента с премьер-министром Венгрии. По его словам, сейчас стороны согласовывают графики.
«Мы готовы к такой встрече, нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то состоится», — добавил глава МИД.
Переговоры о мире в Украине — последние новости
Напомним, в Кремле снова демонстрируют собственную дерзость и выдвигают условия для мирных переговоров о завершении войны против Украины. В Москве заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации.
Ранее американский президент Дональд Трамп 11 октября объявил «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны уже согласились ее придерживаться.
В свою очередь, в Кремле дерзко отвергли инициативу Трампа. В Москве дерзко заявили, что не собираются давать Киеву «отдых», а потому будут продолжать достигать своих целей.