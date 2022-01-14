Украина и Азербайджан подписали шесть важных двусторонних документов: о чем они

Украина и Азербайджан подписали шесть важных двусторонних документов: о чем они

В частности, они касаются торговли, земли, энергетики.

В ходе официального визита президента Азербайжданской Республики Ильхама Алиева в Украину две стороны подписали шесть двусторонних документов по дальнейшему сотрудничеству.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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1. Совместная декларация президентов Украины и Азербайджана

Отмечается, что президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев подписали общую декларацию, в которой прописана позиция двух стран по многим вопросам и вызовам.

2. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов

Между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджанской республики подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. Соответствующее соглашение подписали главы совместной комиссии двух стран по вопросам экономического сотрудничества, вице-премьер–министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

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3. Меморандум о развитии торговли между двумя странами

Вице-премьер–министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.

4. Меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами по сотрудничеству в аграрной сфере.

5. Меморандум в области энергетики

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" в лице председателя правления компании Юрия Витренко и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в лице министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова.

6. Меморандум о взаимопонимании в сфере земельных отношений

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра был подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и министерством экономики Азербайждана.

Напомним, сегодня, 14 января, в Украину с рабочим визитом прибыл президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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