Украина и Британия готовят новое соглашение на 100 лет: что известно

Киев и Лондон хотят заключить беспрецедентное соглашение на 100 лет, включающее сотрудничество в сфере торговли, безопасности и обороны.

Украина и Великобритания начали переговоры по новому двустороннему соглашению, которое будет действовать в течение 100 лет после заключения.

Об этом сообщила пресс-служба британского посольства по прибытии министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в Киев.

В ведомстве отметили, что речь идет о совершенно новом соглашении, которое позволит укрепить отношения между двумя странами.

"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве — новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", – написали в пресс-службе.

Кэмерон уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на фронте, военную помощь и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Напомним, ранее, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее безопасное соглашение.

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