Украина и ее народ находятся на передовой, борясь за спасение своей нации — Байден

Президент США Джо Байден в День памяти в Америке напомнил о вторжении России в Украину.
В этот день чтят память американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США участвовали.
Об этом передает Укринформ.
«В этот момент, когда Россия снова ведет агрессивную войну, чтобы уничтожить свободу и демократию, саму культуру и самобытность соседней Украины, так ясно видно все, что поставлено на карту – свобода никогда не была свободной, демократия всегда нуждалась в защитниках, – сказал Байден. .
По словам американского президента, в «вечной борьбе за демократию и свободу Украина и ее народ находятся на передовой, борясь за спасение своей нации».
Глава американской нации добавил, что «их борьба – это часть более масштабной борьбы, объединяющая всех людей».
Это борьба «между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между аппетитами и амбициями тех немногих, вечно стремящихся доминировать над жизнью и свободами многих», отметил Байден.
О борьбе за основные демократические принципы, за верховенство закона, свободные и честные выборы, свободу слова, собраний, вероисповеданий, прессы – «принципы, необходимые для свободного общества», добавил хозяин Белого дома.
Министр обороны США Ллойд Остин также отметил «силу граждан и солдат» демократической Украины, «бросивших вызов тирании, жестокости и угнетению».
День памяти в США отмечается в последний понедельник мая. В этот день чтят память американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США участвовали.
Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.
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