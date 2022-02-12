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"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям": о чем говорили Кулеба и Блинкен

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"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям": о чем говорили Кулеба и Блинкен

Associated Press

США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку", — говорится в сообщении.

"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", — резюмировал Кулеба.

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