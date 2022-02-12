"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям": о чем говорили Кулеба и Блинкен

"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям": о чем говорили Кулеба и Блинкен

США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 февраля 2022

"Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку", — говорится в сообщении.

"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", — резюмировал Кулеба.

Читайте также:

"План максимум – разблокировать работу ТКГ", - Кулеба о переговорах в Берлине