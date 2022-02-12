"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям": о чем говорили Кулеба и Блинкен

США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.
Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 февраля 2022
"Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку", — говорится в сообщении.
"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", — резюмировал Кулеба.
Читайте также:
- В предчувствии войны: НАТО готовится, иностранцы покидают Украину, Путин ждет звонка от Байдена
- В ООН говорят, что не планируют эвакуацию своих сотрудников из Украины
- США намеренно "подпитывают тревожные заголовки" в отношении Украины — CNN