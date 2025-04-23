Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Некоторые из предложений США по достижению мира в войне России против Украины оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. Это привело к разногласиям между сторонами.

Об этом сообщает Reuters.

Лондонская встреча 23 апреля является продолжением подобной сессии, прошедшей на прошлой неделе в Париже, где американские, украинские и европейские представители обсуждали пути достижения мира.

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По словам европейских дипломатов, целью встречи на прошлой неделе было формирование общей позиции представителями США, Украины и Европы путем попытки приблизить Вашингтон к европейскому и украинскому взглядам.

Однако несколько источников сообщили, что некоторые из предложений США оказались неприемлемыми для европейских стран и Украины, что привело к разногласиям между сторонами.

Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил, что предложенное им и посланником президента США Стивом Уиткоффом в Париже рамочное соглашение было положительно воспринято. Но источники сообщили, что среди американских предложений было признание незаконной аннексии Крыма Россией — шаг, неприемлемый для Европы и Украины.

Кроме Крыма, остаются и другие существенные разногласия. Среди них — стремление Москвы добиться снятия санкций Евросоюза еще до завершения переговоров, отмечают дипломаты.

Напомним, 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции. Заявление главы государства прозвучало на фоне информации в западных СМИ о том, что США могут официально признать Крым территорией РФ.

После этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свое участие в переговорах в Лондоне 23 апреля. По данным CNN, причиной стало именно то, что Киев исключает ключевой пункт предложения Вашингтона о прекращении войны.