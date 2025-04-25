Украина и ЕС отвергли ряд предложений США о мире с Россией— Reuters

Переговоры / © УНИАН

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На этой неделе Украина и европейские союзники представили встречные предложения к американскому плану, отвергнув ряд инициатив Вашингтона, в том числе признание российской оккупации части территории.

Об этом сообщило издание Reuters.

«Набор предложений по переговорам между американскими, европейскими и украинскими официальными лицами в Париже 17 апреля и в Лондоне 23 апреля раскрыл внутреннюю работу челночной дипломатии, которая продолжается, когда президент США Дональд Трамп стремится к быстрому прекращению войны. Основные разногласия в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности украинской армии», — говорится в сообщении.

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Переговоры между представителями США, ЕС и Украины состоялись 17 апреля в Париже и 23 апреля в Лондоне. Американская сторона, согласно тексту предложений, настаивала на де-юре признании США контроля России над Крымом и де-факто — оккупации части юга и востока Украины. Однако Киев и Европа отказались обсуждать территориальные уступки до перемирия, не упоминая в документе признание российского контроля над любой территорией Украины.

Ключевые разногласия:

Безопасность: США предложили неопределенные «гарантии» без вступления Украины в НАТО. В ответ ЕС и Украина требовали четких оборонных обязательств «похожих на статью 5» НАТО, без ограничений на размещение войск союзников.

Санкции: Вашингтон предлагал снять все ограничения против России, тогда как Киев и ЕС настаивают на постепенной их отмене только после стабильного мира — с возможностью возврата.

Компенсации: Украина хочет возмещения убытков из-за замороженных активов РФ, тогда как в американском документе источник финансирования не указан.

Напомним, Рубио сообщил Сикорскому, действительно ли от Украины потребовали отказаться от Крыма.