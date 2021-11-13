Украина и ЕС убеждены, что использование миграции в политических целях Беларусью равносильно контрабанде людей: заявление

Украина и ЕС убеждены, что использование миграции в политических целях Беларусью равносильно контрабанде людей: заявление

Авторы документа решительно осуждают бесчеловечное и недопустимое обращение с мигрантами.

Использование миграции в политических целях со стороны Беларуси равносильно контрабанде людей или торговле людьми.

Об этом говорится в заявлении Европейского союза и стран-членов ЕС, к которому также присоединилась Украина. Заявление было обнародовано на заседании Генассамблеи ООН, пишет Укринформ.

"Беларусь в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизни и здоровью людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране", — говорится в тексте заявления.

Авторы документа решительно осуждают бесчеловечное и недопустимое поведение и исключают любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей.

Подписавшиеся заявления призвали белорусский режим немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Напомним, на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты. Накануне белорусские пограничники обнародовали видео, где раздают курдам бутылки с водой. Украинская разведка насчитала, что в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

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