Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России из-за оккупации Крыма

Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России из-за оккупации Крыма

Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Украина, Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России за аннексию Крыма.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этим решением. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в сообщении.

Напомним:

21 июня Европейский союз еще на год продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2022 года. В ЕС отметили, что они не признают незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

из-за оккупации Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2022 года. В ЕС отметили, что они не признают незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли считает, что ЕС должен ужесточить санкции против РФ.

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