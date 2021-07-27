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Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России из-за оккупации Крыма

Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России из-за оккупации Крыма

Associated Press

Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Украина, Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России за аннексию Крыма.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этим решением. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в сообщении.

Напомним:

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