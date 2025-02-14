Украина и Европа должны участвовать в переговорах: президент Чехии о завершении войны

Петр Павел изложил свою позицию в ходе встречи в Мюнхене со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Достижение справедливого мира в Украине возможно только в том случае, если Киев и Европа будут полноправными участниками переговорного процесса.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в соцсети X.

Чешский лидер сообщил, что изложил свою позицию в ходе встречи со спецпредставителем президента США по Украине и РФ Китом Келлогом на полям Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тема разговора не могла быть иной – путь к справедливому миру в Украине и будущее трансатлантического партнерства. С Китом Келлогом мы говорили в первую очередь о предпосылках справедливого мира для Украины. Важно, чтобы Украина и Европа были полноправными сторонами переговоров", – написал Павел.

Он добавил, что Украина должна присоединиться к переговорам с позиции силы и добиться гарантий, которые "предотвратят любую будущую российскую агрессию".

Напомним, по мнению президента Литвы, Кремль будет диктовать свои условия, пока будет чувствовать себя сильнее за столом переговоров. Выход в такой ситуации единственный – обеспечить Киеву позицию силы.

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