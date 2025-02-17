"Украина и Европа примут участие в реальных мирных переговорах": Рубио о цели встречи в Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что Украина и Европа будут участвовать в любых реальных переговорах по прекращению войны Москвы. Он считает, что переговоры США с Россией на этой неделе — шанс увидеть, насколько серьезно настроен президент России.

Об этом пишет Reuters.

США оценивают мотивы Путина

Главный дипломат Америки умалил обеспокоенность европейцев тем, что их исключат из начальных переговоров между Россией и США, которые должны пройти в Саудовской Аравии в ближайшие дни. В интервью CBS Рубио сказал, что переговорный процесс еще не начался всерьез, и если переговоры продвинутся, то украинцы и другие европейцы будут вовлечены в переговоры.

Ранее стало известно, что американские власти передали европейским чиновникам анкету, в которой, среди прочего, спрашивало, сколько военнослужащих они могли бы выделить для обеспечения мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Президент Трамп разговаривал с Владимиром Путиным на прошлой неделе, и последний выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил желание положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочно и защищало суверенитет Украины. Теперь, очевидно, за этим должны быть действия, поэтому следующие несколько недель и дней покажут, серьезно это или нет. В конце концов, один телефон".

По данным Fox News, спецпредставитель США Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по национальной безопасности Майк Вальц должны были отправиться в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером. Рубио отметил, что он в любом случае должен быть в Саудовской Аравии из-за ранее организованной официальной поездки. Состав российской делегации пока не определен.

Планируемые переговоры в Саудовской Аравии совпали с попыткой США заключить соглашение с Киевом о природных ресурсах в Украине для инвестиций США. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC усомнился, что полезные ископаемые в районах, контролируемых Россией, будут переданы Путину.

Трамп, проведший в среду телефонный разговор с Путиным, заявил, что российский лидер хочет мира. По его мнению, Путин не захочет пробовать взять под контроль всю Украину.

"Это создало бы для меня большую проблему, потому что этого просто нельзя допустить. Я думаю, он хочет положить этому конец", — заявил Трамп журналистам в Вест-Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп добавил, что Зеленский примет участие в переговорах по прекращению конфликта.

Рубио и Виткофф отвергли опасения, что Украина и другие европейские лидеры не будут иметь места на мирных переговорах, несмотря на то, что спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлогг высказал это предположение на Мюнхенской конференции по безопасности.

В интервью Fox News Виткофф отметил, что в последние дни на конференции украинские официальные лица встречались с несколькими официальными лицами США, а Трамп разговаривал с Зеленским на прошлой неделе.

В свою очередь, Рубио подчеркнул, что украинцы и другие европейцы будут включены в любые значительные переговоры.

"В конце концов все дойдет до определенной точки — если это будут настоящие переговоры, а мы пока до этого не дошли, — но если это произойдет, придется вмешиваться Украине, потому что именно она испытала вторжение, и придется вмешиваться европейцам, потому что имеют санкции против Путина и России", — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а стремится к полному завершению войны в Украине.

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