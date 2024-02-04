Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности – СМИ

Соглашение о гарантиях безопасности может быть заключено уже в феврале.

Украина и Германия уже в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности. Окончательно доработать и подписать межправительственное соглашение могут во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

По предварительным данным, заключение договора запланировано на 16 февраля.

"Запланированное соглашение должно стать частью сети двусторонних соглашений в сфере безопасности, призванных поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, пока страна еще не является членом НАТО", — пишет СМИ.

Соответственно, среди желаемых партнеров Украины, кроме Германии и США, есть другие страны G7 и НАТО.

Первое такое соглашение было заключено с Лондоном в январе. Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение десяти лет, отмечает издание.

Мюнхенская конференция безопасности пройдет с 16 по 18 февраля 2024 года.

Напомним, по данным ОП, уже 31 государство присоединилось к декларации G7 о поддержке Украины.

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