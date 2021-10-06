Украина и Грузия станут членами НАТО независимо от позиции РФ: заявление Столтенберга

Столтенберг раскритиковал идею о том, что вступление Украины и Грузии в НАТО является провокацией против России.

Украина и Грузия станут членами НАТО независимо от позиции России, а их усилия на пути ко вступлению в Альянс будут иметь активную поддержку со стороны государств-участников Североатлантического союза.

Соответствующее заявление генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил во вторник, 5 октября, во время встречи, организованной Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

Во время выступления Столтенберга спросили, не является ли потенциальное вступление Украины и Грузии в НАТО "почти гарантией обострения отношений с Россией" и не стоит ли Североатлантическому союзу ввести новый подход к безопасности в Восточной Европе.

Генсек, со своей стороны, охарактеризовал идею о том, что присоединение к НАТО соседей России является провокацией против Кремля, как "абсолютно неверную".

"Когда кто-то говорит такие вещи — это провокация, — подчеркнул Столтенберг. — Конечно, только НАТО, Грузия и Украина решают, когда они готовы присоединиться. Не Россия. (...) Поэтому мы поддерживаем их усилия по модернизации, реформированию, чтобы соответствовать стандартам НАТО. И когда 30 союзников согласятся, что они готовы присоединиться, они присоединятся".

Глава Альянса добавил, что не может говорить о сроках вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Думаю, очевидно, что завтра этого не произойдет, — заявил он. — Мое послание союзникам по НАТО (...) заключается в том, что нам нужно активизировать усилия и сделать больше для этих стран-претендентов. Потому что, пока они не члены (Альянса. — Ред.), мы должны оказывать им больше поддержки, больше обучения, наращивать потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и строить институты безопасности и обороны".

Столтенберг выразил надежду на то, что страны-члены Альянса смогут принять "ряд амбициозных решений" во время следующего саммита НАТО. "Но опять же, это не меняет суверенного права каждой нации выбирать свой собственный путь", — подчеркнул генеральный секретарь.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал принцип НАТО "не раздражать Россию" в Черном море.

Читайте также:

Новости мира: Украина готова к вступлению в НАТО и ожидает реального приглашения - заявил Зеленский

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку