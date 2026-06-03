Украина и Италия подписали документ о возвращении людей: кого это затронет

Украинцы за рубежом / © ТСН

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Украина и Испания подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии. Документ определяет механизмы идентификации и безопасного возвращения людей, которые нарушили правила пребывания.

Об этом сообщило МВД Украины.

1 июня Украину с официальным визитом посетила делегация Испании во главе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской Гомесом.

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Во время официальной встречи стороны подписали имплементационный протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Испании к соглашению между Киевом и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц.

Внедрение этого документа будет способствовать укреплению добрососедских отношений между государствами, а также обеспечит эффективные и оперативные механизмы идентификации и безопасного, упорядоченного возвращения лиц, нарушающих правила въезда, выезда или пребывания на территории обеих стран.

Возвращение украинцев из ЕС — последние новости

Напомним, страны ЕС все чаще возвращают украинцев домой по процедуре реадмиссии из-за нарушения миграционного законодательства. Как сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, это касается тех, кто незаконно пересек границу (в частности вне пунктов пропуска), вовремя не продлил документы или временную защиту, или совершил правонарушения на территории ЕС. Больше всего таких запросов поступает от Польши, Германии и Чехии.

Общего решения о массовом возвращении нет, однако количество применений механизма реадмиссии постепенно растет — европейские страны стремятся усилить контроль и стимулировать украинцев к легальному пребыванию и самообеспечению.

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Заметим, что 4 июня министры внутренних дел стран ЕС обсудят будущее временной защиты для украинцев. Предварительно государства-члены уже пришли к согласию о необходимости продления защиты после марта 2027 года, однако условия и параметры статуса еще дискутируются. Сейчас рассматриваются различные варианты, в частности сужение защиты по географическому принципу и ограничения для мужчин призывного возраста, которые прибудут в ЕС в будущем.

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