Украина и Канада будут требовать привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета МАУ

Украина и Канада будут требовать привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета МАУ

Также Канада готова в дальнейшем поддерживать внутренние преобразования в Украине для продвижения ее евроатлантической интеграции.

Привлечение Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установления справедливости в отношении жертв этого страшного преступления и их родственников стало темой встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Канады Марком Хорошо в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

Также главы дипломатии обсудили шаги для углубления особого партнерства Украины и Канады в оборонной, безопасности, политической и гуманитарной сферах.

Марк Хорошо подтвердил готовность его страны и в дальнейшем поддерживать внутренние преобразования в Украине для продвижения ее евроатлантической интеграции, борьбу нашего государства с российской агрессией, в частности в контексте тренировочных миссий для украинских военных и полицейских.

Напомним

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".

сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

не соглашалась. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.

за сбивание. Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.

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