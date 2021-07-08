Украина и Канада будут требовать привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета МАУ

Также Канада готова в дальнейшем поддерживать внутренние преобразования в Украине для продвижения ее евроатлантической интеграции.
Привлечение Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установления справедливости в отношении жертв этого страшного преступления и их родственников стало темой встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Канады Марком Хорошо в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.
Также главы дипломатии обсудили шаги для углубления особого партнерства Украины и Канады в оборонной, безопасности, политической и гуманитарной сферах.
Марк Хорошо подтвердил готовность его страны и в дальнейшем поддерживать внутренние преобразования в Украине для продвижения ее евроатлантической интеграции, борьбу нашего государства с российской агрессией, в частности в контексте тренировочных миссий для украинских военных и полицейских.
Напомним
- Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.
- Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
- Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".
- Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.
- В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.
- Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.