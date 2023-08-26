Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности — Ермак

Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.

Об этом в сообщении в Telegram-канале отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского, Ермак осуществляет Координацию переговоров.

Первый раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

«Канада стала третьей после Соединенных Штатов Америки и Великобритании страной Группы семи (G7), с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоров безопасности с ключевыми международными партнерами», — говорится в сообщении.

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Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до полноправного членства в НАТО.

«Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе – единственной самой надежной на сегодняшний день гарантии безопасности», — резюмировал Ермак.

Напомним, ранее накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуации на поле боя и в южных районах, пострадавших от российского преступления экоцида на Каховской гидроэлектростанции.

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