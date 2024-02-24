Украина и Канада подписали соглашение о "гарантиях безопасности": важные подробности

Украина подписала еще одно соглашение о безопасности с Канадой.

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения, Украина и Канада подписали соглашение о "гарантиях безопасности".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине", — сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что это безопасное соглашение укрепляет позиции нашего народа и особенно наших воинов.

"Это мощное и своевременное решение, являющееся важным вкладом в усиление нашей устойчивости", — добавил Зеленский.

С кем Украина подписала соглашения о безопасности

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони также подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

Аналогичный договор президент Зеленский подписал накануне и с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Согласно соглашению, которое будет действовать 10 лет, в этом году Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 1,8 млрд евро.

Кроме того, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в Елисейском дворце. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и украинский подписали соглашение о гарантиях безопасности в Берлине. А первое такое соглашение было подписано между Украиной и Британией в Киеве.

Читайте также: