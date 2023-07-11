Украина и НАТО не будут спрашивать мнения России, когда будут подписывать документы об интеграции — Госдеп США

В США подчеркнули, что Путину следует реально оценить тот объем военной помощи, которую уже предоставили Украине члены НАТО.

В Госдепе США отреагировали на упреки и угрозы РФ относительно вступления Украины в НАТО. Там заявили, что мнение России никак не влияет на процесс евроатлантической интеграции Киева.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер 11 июля во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Что касается расчетов, которые мог бы сделать Владимир Путин, он должен взглянуть на ту поддержку в сфере безопасности, которую мы уже предоставили Украине, чтобы помочь ей сдержать российские атаки, на поддержку безопасности, которую они (украинцы – ред.) применили на поле боя с большой пользой", — сказал представитель Госдепа.

Мэттью Миллер напомнил, что одним из оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины было нежелание России вступления Украины в Альянс.

"Они (россияне – ред.) хотели добиться незыблемого обязательства, что Украина никогда не присоединится к НАТО. И мы четко дали понять, что это не обсуждается, и что мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО", — подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что союзники Украины на саммите НАТО в Вильнюсе подтвердили это обязательство.

"И сегодня мы четко заявляем, что Украина станет членом НАТО", — заявил Мэттью Миллер.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе и заявил, что лидеры Альянса якобы оказались "предсказуемыми". Он снова пригрозил миру "третьей мировой войной" из-за помощи НАТО Украине и заявил, что Украина якобы никогда не вступит в Альянс.

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