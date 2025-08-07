Украина и НАТО ждут отчета Уиткоффа после его поездки к Путину: что известно

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф / © Getty Images

Посланец Белого дома Стив Уиткофф планирует провести видеоконференцию с чиновниками Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить результаты своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Основной темой разговора должна стать возможная встреча президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором.

Об этом сообщает Axios.

Конфуз в Киеве и европейских столицах

Ранее Трамп демонстрировал жесткую позицию по отношению к России, но после встречи с Уиткоффом его риторика изменилась. Трамп начал говорить о «прогрессе» и возможности встречи с Путиным. В среду он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, рассказав им о возможной встрече с Путиным и последующем трехстороннем саммите с участием Зеленского.

Этот разговор вызвал беспокойство в Киеве и европейских столицах. Официальные лица были не уверены, меняется ли политика США по отношению к России и будут ли объявлены запланированные Трампом санкции. Украинские чиновники выразили опасение, что предложение Путина по поводу встречи с Трампом является попыткой заключить соглашение о прекращении войны без участия Украины и европейских государств.

Смена позиции Трампа и санкции

В четверг, 7 августа, Путин подтвердил, что есть взаимная заинтересованность в проведении встречи президентов США и РФ, однако Кремль выразил сомнения в предложении США о трехстороннем саммите с Зеленским.

Между тем в среду Трамп объявил об удвоении пошлин на индийские товары до 50% с 27 августа из-за закупок страной российской нефти. Белый дом также сообщил, что дальнейшие санкции против России будут объявлены в пятницу.

Однако пока неизвестно, коснутся ли эти меры Китая — другого крупного потребителя российской нефти — и не будет ли отменено повышение пошлин для Индии в случае достижения договоренностей с Россией.

Напомним, Трамп согласится на встречу с Путиным только при одном условии. По информации СМИ, американский президент требует от кремлевского диктатора согласия на прямые переговоры с Зеленским.