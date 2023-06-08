Украина и Нидерланды давят на Испанию, чтобы та передала ВСУ батарею Patriot — El Pais

Одна из испанских батарей Patriot расположена в Турции, однако Эрдоган против вывода ЗРК в пользу Украины.

Украина и Нидерланды давят на Испанию, чтобы передала Воздушным силам ВСУ батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, которая сейчас дислоцируется в Турции.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

Отмечается, что просьбу передать Patriot Украине выразил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьером Испании Педро Санчесом на саммите Европейского политического сообщества в Молдове на прошлой неделе.

Также об этом говорили премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кстати, сейчас батарея Patriot Испании находится в Турции, но Эрдоган выступает против вывода системы ПВО из его страны до истечения срока контракта. Он истекает в конце этого года.

Следует добавить, что у Испании две батареи Patriot на вооружении. Одна из них находится в Валенсии и является важной частью обороны страны. Другая размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года.

Системы Patriot в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может оградить своих граждан от гибели и закрыть небо от российских ракетных обстрелов, если получит 50 батарей Patriot.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский настаивает на создании коалиции поставщиков систем ПВО Patriot, чтобы в стране успешно прошел период до получения истребителей F-16.

Читайте также: